L'actualité numérique en bref

Schneider Electric enrichit son offre d’efficacité énergétique des bâtiments avec EcoStruxure Building Operation 2022, un système de gestion intelligente des bâtiments ouvert, sécurisé et évolutif ; SpaceLogic Insight-Sensor, un capteur six-en-un avec comptage anonyme des personnes en temps réel et EcoStruxure Building Advisor, la suite de services pour aider à opérer un bâtiment.

Le Serce élabore un catalogue BIM simplifié qui recensera sous forme de check list les bonnes pratiques. Ce manuel destiné aux projeteurs et aux entreprises d’installation compte trois grandes parties : Démarches et contextualisation ; Grands principes de la modélisation (dont outil Revit) et Détails par typologie d’éléments et mise en œuvre dans la production de la modélisation.

Define est un dictionnaire de données pour le développement duquel un comité de pilotage constitué de six grands acteurs internationaux du secteur de la construction a été créé. Cette solution numérique permet de structurer les données conformément aux normes internationales et règlementations et de disposer d’un langage universel lisible par machine, facilitant la libre circulation des données entre différents systèmes et outils numériques. Cette interopérabilité est également assurée par des connexions à d'autres dictionnaires de données, tels que BSDD. L'initiative est coordonnée par l’éditeur de logiciel norvégien Cobuilder.

PlanRadar développe Gantt View, une nouvelle fonctionnalité de planification pour simplifier les travaux de construction et de maintenance, clarifier la supervision des tâches et contribuer au respect des délais. Cette nouvelle fonctionnalité vise à faciliter la supervision des équipes et contribue à garantir la livraison ponctuelle des projets de construction et d’immobilier. Il est ainsi possible de planifier précisément le déroulement du projet, de générer des graphiques précis à partir des listes de tâches, de définir les principaux jalons et mettre en évidence les actions prioritaires et de détecter les éventuels problèmes. Il alerte également sur les retards dans le calendrier.

Vicat lance sa nouvelle marque dédiée à l’impression 3D, Lithosys. Le cimentier français propose la conception d’objets et d’encres béton en 3D sur mesure, l’installation de systèmes d’impression 3D béton en atelier ou sur chantier et la réalisation d’éléments imprimés en béton. Deux millions d’euros ont été investi en 2021 dans une unité de production et de R&D dédiée à l’impression 3D béton, implantée à Chambéry (74).

Vestack, la société, qui conçoit et construit des bâtiments bas-carbone à partir de panneaux en ossature bois, vient de réaliser une levée de fonds de plus de 10 millions d’euros. Objectifs : développer de nouvelles fonctionnalités de leur logiciel de conception réalisation, réaliser des travaux de R&D sur le système constructif et de nouveaux produits et accroître le chiffre d’affaires et les capacités de production à travers l’ouverture de nouveaux sites et partenariats de sous-traitance.

Finalcad et ID Capture s’associent. L’intégration des deux solutions permet notamment de mettre à disposition instantanément les documents gérés par la GED ID Capture dans la plateforme de suivi de chantier Finalcad One. Et ainsi de répercuter en temps réel les changements de versions. En outre, les visionneuses intégrées à Finalcad One permettront la visualisation directe sur smartphone ou tablette de la plupart des formats de documents, sans avoir à sortir de l’application. L'objectif est d'avoir un impact substantiel sur les reprises grâce à l'emploi du bon plan, au dernier indice et de façon fiable et automatisée.