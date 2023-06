L’acier veut participer à la transition écologique

Pour lire l’intégralité de cet article, abonnez-vous aux Cahiers Techniques du Bâtiment - édition Abonné

La construction métallique a le sourire. Alors que le secteur du bâtiment fait plutôt grise mine, les constructeurs métalliques confirment la dynamique du secteur avec une activité en croissance de 6% sur l’exercice 2022/2023. Pour palier sa production extrêmement énergivore, l’acier mise sur le recyclage et le réemploi pour rester dans la course à la transition environnementale.

La bonne dynamique de la construction métallique

800 000 T de construction métallique ont été mise en œuvre sur le sol Français sur l’exercice 2022/2023, soit une croissance de 6% sur un an, portée notamment par le marché du bâtiment industriel et « des prix de l’acier en baisse qui donnent un avantage concurrentiel à la construction métallique » selon le président du SCMF (Syndicat Français de la Construction Métallique) Roger Briand. Si les carnets de commandes sont bien remplis en 2023, ils marquent toutefois un léger ralentissement en 2024 avec des décisions qui prennent plus de temps. Quelques secteurs s’en sortent mieux comme les « ouvrages d’art », les bâtiments agricoles (grâce à l’installation de centrales photovoltaïques) et les bâtiments industriels.

L’acier en chemin vers la décarbonation

Selon la SCMF, 95% des aciers[…]