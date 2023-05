KP1 enrichit sa gamme éco-conçue « Impakt »

Pour lire l’intégralité de cet article, abonnez-vous aux Cahiers Techniques du Bâtiment - édition Abonné

Poursuivant ses engagements en matière d’éco-conception dans le cadre de sa stratégie environnementale pour réduire de 50 % son impact carbone à horizon 2031, KP1 dévoile aujourd’hui son nouveau Prémur IMPAKT IC 27. Composé de ciment à impact carbone réduit CEM III, ce Prémur Impakt IC 27 atteint un poids carbone de 26,7 kg éq.CO2/m².

Le Prémur Impakt IC 27 vient enrichir la gamme éco-conçue Impakt constituée de la Prédalle et de la ThermoPrédalle® IMPAKT IC 16 et du Plancher EMR 100 % en matière recyclée (1,76 kg éq.CO2/m²). Ces trois systèmes préfabriqués, à impact carbone réduit, permettent aux prescripteurs et entreprises de gros oeuvre de proposer pour leurs chantiers des solutions plus performantes. Les produits préfabriqués sont habituellement constitués de ciment normalisé de type CEM I, qui est composé à 95 % de clinker. Ce constituant est celui qui est le plus émetteur de carbone mais aussi celui qui donne la meilleure résistance mécanique à jeune âge.

« Nous avons fait le choix de remplacer ce ciment par un ciment CEM III pour réduire le poids carbone des Prémurs. Dans sa composition, le ciment de type CEM III comporte une proportion moins forte de clinker au profit d’additions telles que du laitier de[…]