Karine Famy nommée directrice générale adjointe de Bouygues Bâtiment Nord-Est

Bouygues Bâtiment Nord-Est charge Karine Famy de la fonction de directrice générale adjointe. Elle s’occupera de la région Hauts-de-France. Titulaire d’une maîtrise en sciences économiques et commerce international à l’Université Montesquieu Bordeaux 3, Karine Famy a acquis une expérience industrielle à Alstom Transport où elle a travaillé durant 15 ans de la Supply-chain à la direction générale, de la Pologne à la Chine. Elle rejoint Bouygues Bâtiment Nord-Est en 2012 comme directrice projet, avant d’occuper des fonctions opérationnelles à la direction Habitat Nord. En 2018, Karine Famy rejoint le comité exécutif de Bouygues Bâtiment Nord-Est, où elle contribue au développement de la Culture client et du déploiement du mode projet. « Le monde de la construction doit mener à la fois sa "révolution industrielle" et réduire drastiquement son empreinte écologique », a-t-elle déclaré à sa prise de fonctions.