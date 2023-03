Jérôme Bédier, président de Seqens : « Le réemploi, une nécessité pour le secteur de l’immobilier ! »

Pour lire l’intégralité de cet article, abonnez-vous aux Cahiers Techniques du Bâtiment - édition Abonné

Jérôme Bédier est président de Seqens, filiale d’Action Logement.

« Il y a urgence. Le secteur de la construction de bâtiments et des travaux publics génère 240 millions de tonnes de déchets par an, soit 70 % des déchets en France ! Face aux défis énergétiques et économiques auxquels est confronté le secteur du logement, et notamment celui du logement social, l’ensemble des acteurs doivent se saisir des solutions à leur portée, du promoteur à l’investisseur, de l’aménageur au maître d’ouvrage. Les objectifs partagés de décarbonation du parc immobilier sont clairs et ambitieux, il est temps d’accélérer. Pour cela, au-delà de la nécessaire utilisation de matériaux biosourcés, l’économie circulaire est une réponse de bon sens à la production croissante de déchets, qu’ils proviennent de la construction ou de la réhabilitation de bâtiments. Regardons les chantiers de déconstruction comme des gisements de ressources précieuses plutôt que des investissements à perte, et appréhendons le réemploi comme une opportunité plutôt qu’une contrainte technique et réglementaire. Nous nous y employons déjà chaque jour sur le terrain, et nous pouvons, nous devons même, aller plus loin, forts de cette expérience. Car le[…]