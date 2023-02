Jean-Philippe Bitouzet, nouveau directeur général de France Air

Jean-Philippe Bitouzet est nommé directeur général France Air, spécialiste du traitement de l’air depuis plus de 60 ans. Il devra poursuivre le développement de l’entreprise sur ses marchés (tertiaire, habitat et clean concept). Diplômé de l’Ecole Polytechnique et de l’Ecole des Ponts et Chaussées, Jean-Philippe Bitouzet évoluait depuis 25 ans au sein du groupe Saint-Gobain où il a été successivement directeur de la Supply Chain, directeur général des filiales françaises comme à l’étranger, dans les fenêtres (Lapeyre Industries), la plaque de plâtre (Saint-Gobain Gypsum, Mexico) et le vitrage (Glass Batiment).