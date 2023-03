Jean-Daniel Vilomet, Abo-Erg Environnement : « Sécuriser la transition environnementale des métiers du sol »

Pour lire l’intégralité de cet article, abonnez-vous aux Cahiers Techniques du Bâtiment - édition Abonné

Jean-Daniel Vilomet, directeur du développement d'Abo-Erg Environnement. Cette entité spécialisée en ingénierie et investigations environnementales fait partie d'ABO-Group France (au même titre qu'ABO-ERG Géotechnique, ABO Innogeo, ABO Géoplus Environnement et Geosonic). Ce groupe d'ingénierie, qui couvre l'ensemble du territoire, emploie plus de 300 collaborateurs et a réalisé en 2021 un CA estimé à plus de 30 M€.

CTB - Quelles ont été, selon vous, les innovations techniques les plus importantes ces dernières années en France ?

À l'aune de notre activité d'études, je signalerais la publication - prévue au premier semestre 2023 sous l'égide de l'Union syndicale géotechnique (USG) et de Syntec Ingénierie - d'un guide de bonnes pratiques visant à inscrire la géotechnique dans une démarche d'économie circulaire et bas carbone, laquelle est tout à fait inédite dans notre secteur. Avec l'émergence des préoccupations environnementales, force est de constater que notre grille de lecture a dû évoluer. Concrètement, cela amène à se demander s'il ne vaut pas mieux prescrire des colonnes ballastées à base de graviers recyclés plutôt que des pieux. Et quand bien même ces derniers resteraient la meilleure option, il faut noter que les[…]