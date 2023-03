Immobilier : encore trop d'émissions de GES

Pour lire l’intégralité de cet article, abonnez-vous aux Cahiers Techniques du Bâtiment - édition Abonné

Si le baromètre 2022 de la performance énergétique et environnementale des bâtiments de l'OID montre une baisse des consommations d'énergie, celle des GES demeure en deçà des objectifs de décarbonation de la SNBC.

Publié par l'Observatoire de l'immobilier durable (OID), ce baromètre annuel dresse depuis dix ans un état des lieux des consommations énergétiques réelles et des émissions de gaz à effet de serre (GES) d'un ensemble d'immeubles représentatifs du parc français. L'édition 2022 poursuit cet objectif en s'étoffant de nouveaux indicateurs sur les actifs de santé et d'hôtellerie, qui viennent compléter l'auscultation originelle des actifs de bureaux et des bâtiments résidentiels. Le baromètre s'appuie sur une base de données de 25 300 bâtiments, couvrant quelque 70 millions de m². Les résultats de l'année 2022 montrent une tendance baissière de la consommation énergétique réelle des bureaux (-8,5 %) et des bâtiments résidentiels (-9,5 %). La consommation en énergie finale moyenne s'établit ainsi à 146 kWh/m²/an pour les bureaux et à 183 kWh/m²/an pour les bâtiments résidentiels. Cette réduction ne concerne toutefois pas les centres commerciaux - qui, eux enregistrent une hausse de +20 %, avec une consommation de 131[…]