IA et data, les meilleures alliées de l'exploitant

La collecte des nombreuses informations nécessaires à la gestion d'un patrimoine permet, à l'aide de l'intelligence artificielle, d'optimiser les stratégies d'exploitation des bâtiments.

La gestion des bâtiments et des équipements est par excellence un domaine où l'intelligence artificielle (IA) peut, à travers le big data, être d'une grande utilité. Le cœur de la démarche est la collecte centralisée de données structurées et géolocalisées dans le bâtiment. Ainsi, la solution Wizzcad permet à un gestionnaire de patrimoine de centraliser de façon qualifiée l'information : mode constructif du bâti, pose par telle entreprise de tel réseau - eau, fibre, etc. -, avec la garantie liée à la prestation. Ces data sont structurées dans une base de données liée à la maquette numérique du bâtiment, qui peut être analysée par le moteur d'IA pour faciliter la gestion du bien. « Au fur et à mesure des interventions de maintenance, cette base de données est mise à jour, explique Cyril Perrin, cocréateur de la solution. Si le logiciel détecte que sur tel type de luminaire, 10 % d'interventions sont réalisées chaque année, au lieu des 1 % prévus dans le contrat, Wizzcad va alerter le propriétaire pour qu'il puisse éventuellement se[…]