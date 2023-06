Hydro Building Systems et Saint-Gobain Glass commercialisent des façades à faible émission

Pour lire l’intégralité de cet article, abonnez-vous aux Cahiers Techniques du Bâtiment - édition Abonné

Hydro Building Systems et Saint-Gobain Glass favorisent la décarbonation en concevant des façades en matériau à empreinte carbone réduite. Les deux entreprises utilisent des produits avec un pourcentage élevé de matériaux recyclés: en padrticulier, les solutions de façade en aluminium d’Hydro Building Systems fabriquées à partir d’Hydro CIRCAL® 75R et le substrat de verre ORAÉ® de Saint-Gobain Glass.

Saint-Gobain Glass et Hydro Building Systems s’engagent, à leur échelle, à aider les promoteurs et les prescripteurs à concevoir des bâtiments innovants à faibles émissions et dont l’empreinte carbone est plus faible. Pour ce faire, ils lancent leurs propres solutions. Hydro CIRCAL® 75R, commercialisé pour la première fois en 2019, est un aluminium fabriqué avec un minimum de 75 % d’aluminium recyclé postconsommation. Hydro CIRCAL® 75R a une empreinte carbone notable : 2,3 kg de CO2 par kilo d’aluminium. ORAÉ®, le tout premier verre bas carbone lancé en septembre dernier par Saint-Gobain, dispose désormais de déclarations environnementales vérifiées (EPD et FDES*). Ces documents vérifiés confirment ORAÉ® comme le verre avec la plus faible empreinte carbone du marché, établissant un nouveau standard à 6.64kg CO2[…]