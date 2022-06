Hybridité vertueuse

Pour lire l’intégralité de cet article, testez gratuitement Les Cahiers Techniques du bâtiment - édition Abonnés

Réponse aux exigences du label BBCA, ce complexe tertiaire table sur des systèmes mixtes et des matériaux performants : un béton bas carbone et une structure en bois allégée en partie haute.

Le futur centre de recherche et d'innovation international de Danone, In'Cube, se situe dans la ZAC du Moulon à Gif-sur-Yvette (91), au cœur du plateau de Saclay doté de huit pôles d'innovation scientifique renommés. Il remplace l'actuel centre Daniel-Carasso de Palaiseau (91), où Danone est installé depuis 2002, afin de regrouper les différents métiers de l'industriel. Le site étant aussi un campus, l'édifice fait face à l'École normale supérieure (ENS) Paris-Saclay de l'architecte Renzo Piano (2021) et à la résidence universitaire George-Sand du Crous, de SOA Architectes (2019). Conçu par l'agence Arte Charpentier, ce vaste bâtiment tertiaire (75 x 90 m), de 21 500 m² et quatre étages, « incarnera l'innovation pour créer, tester et incuber les nouveautés de demain, tout en optimisant la qualité de vie au travail », expliquent les architectes. En termes de programme, « ce projet atypique a été élaboré en concertation avec Danone pour le façonner, le structurer, le spatialiser et trouver le compromis adéquat », indique l'architecte Abbès[…]