Gwenaëlle Carfantan, Talente 2022 : « La data nous permet d'être encore plus ingénieux »

Pour lire l’intégralité de cet article, testez gratuitement Les Cahiers Techniques du Bâtiment - édition Abonnés

Fondatrice de la plateforme UrbanThink, Gwenaëlle Carfantan a été distinguée comme Talente 2022 lors de la deuxième édition de ces trophées décernés par la Fédération Cinov. Rencontre.

CTB - Les Talentes visent à améliorer la parité dans les métiers du conseil, de l'ingénierie et du numérique. C'est une distinction importante pour vous ?

Certainement, car elle vient récompenser quarante ans d'engagement dans l'ingénierie, tout d'abord au sein du bureau d'études Setur et plus récemment avec sa filiale K-LC, que j'ai créée et qui développe UrbanThink, une plateforme d'aide à la décision dans les projets de transition écologique et énergétique.

CTB - L'un des objectifs de ce prix est de montrer aux jeunes femmes qu'il ne faut pas hésiter à se lancer dans la carrière d'ingénieur. C'est le message que vous voulez leur faire passer ?

Tout à fait, je souhaite montrer à cette jeune génération que c'est possible. Personnellement, ce que j'apprécie, c'est de cultiver l'ingéniosité, puisque notre mission dans les groupes d'ingénierie est d'être ingénieux. C'est une passion qui m'anime depuis l'enfance, et j'aimerais convaincre celles qui hésitent à s'engager dans cette voie. Il y a forcément des obstacles mais ils sont tous[…]