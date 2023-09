Guillaume Montaclair devient directeur de l’usine de Rhône Ciments

Fort d’une longue expérience en direction d’usine dans différents secteurs industriels (matériaux de construction de type verre et plâtre, plastiques et matériaux composites, etc), Guillaume Montaclair est ingénieur mécanique, diplômé en 1995 de l’INP de Grenoble et titulaire d’un Master de Science Manufacturing Engineering obtenu à l’Université de Berkeley en Californie en 1996.

Ancré dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, et précédemment directeur de site au sein de grands groupes comme ERIKS France, Saint Gobain et Siniat, Guillaume Montaclair est familier des contextes d’accompagnement de l’amélioration continue et de stratégies de développement de la performance. Guillaume Montaclair a pour mission de poursuivre la montée en régime de l’unité de Portes-Lès-Valence initiée depuis 2021.