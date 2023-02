Guide de la sécurité incendie pour le feu intérieur des toitures terrasses TAN et bois

Pour lire l’intégralité de cet article, testez gratuitement Les Cahiers Techniques du Bâtiment - édition Abonnés

Le SNPU publie un nouveau guide pour utiliser les solutions techniques visant à se protéger des incendies provenant de l’intérieur des toitures-terrasses en bois et tôle d’acier nervurée.

Le Syndicat des polyuréthanes publie un nouveau guide de solutions de sécurité incendie dédié à la toiture pour un feu venant de l’intérieur. Il détaille la mise en œuvre des panneaux isolants thermiques en polyuréthane supports d’étanchéité sur éléments porteurs en tôle d’acier nervurée (TAN) et bois. « Le panneau polyuréthane brûle-t-il ? Non, il est un isolant thermodurcissable et non gouttant. Lorsqu’il est chauffé, il "meringue" et ne contribue pas à la propagation des flammes. », explique Xavier Striebig, secrétaire général du SNPU, qui s’appuie sur un rapport du CSTB.

Ce guide est destiné aux prescripteurs, bureaux d’études, économistes du bâtiment, étancheurs et maîtrises d’ouvrages. Le classement feu des panneaux (Euroclasse D-s2, d0) s’adapte à tous les types de bâtiments, même aux ERP, d’après le syndicat. Les solutions présentées nécessitent d’interposer un écran de protection thermique selon la typologie de bâtiment, validé par des appréciations de laboratoire pour répondre aux exigences[…]