Geosophy identifie le potentiel géothermique des sous-sols

Fondée fin 2018, la start-up Geosophy développe une plateforme qui permet aux propriétaires fonciers d’évaluer le potentiel de géothermie de leurs sous-sols et de piloter leur stratégie énergétique.

L’entreprise propose aux structures propriétaires de bâtiments de chiffrer avec exactitude, via une plateforme en ligne, le potentiel de géo-énergie de leur patrimoine immobilier. À des profondeurs comprises entre 10 à 200 m, la température du sol reste constante toute l'année, entre 12 et 15°C. Alice Chougnet, présidente de Geosophy explique : « La plateforme agrège les données lithographiques, stratigraphiques et hydrogéologiques du sous-sol puis en extrapole les informations clés, notamment les ressources du sous-sol en chaque point, grâce à des algorithmes. » Afin d’exploiter ces ressources souterraines, Geosophy développe des modèles physiques et financiers, en utilisant la data science et le machine learning afin d’automatiser et d’affiner les études de faisabilité. « Pour ce qui concerne les bâtiments, nous utilisons les données relatives à l'enveloppe, les données météorologiques et bientôt les données des climats futurs pour estimer au mieux les besoins de chaud et de froid de manière à garantir un confort[…]