Jean-Baptiste Bodin, chef de projets acoustique et vibrations de Peutz & Associés.

CTB - Quelles ont été, selon vous, les innovations techniques les plus importantes ces dernières années en France ?

Un certain nombre de projets en cours illustrent une tendance marquante à faire converger les contraintes techniques des différents secteurs de l'ingénierie. Comme celui du futur centre aquatique de Saint-Denis (93) des JOP 2024. Un équipement particulièrement innovant par sa couverture, qui combine de nombreuses problématiques techniques : thermique, acoustique, arrachement au vent, etc. Cette immense toiture à charpente bois concave, en forme d'arc inversé, a nécessité une Atex. Son complexe est composé d'une couche acoustique, d'une couche thermique, d'une étanchéité et de panneaux solaires PV. Sa conception a fait l'objet d'un dialogue entre les simulations numériques et les essais effectués en laboratoire pour l'aérodynamisme et l'arrachement au vent des panneaux solaires, ainsi que pour l'absorption acoustique de la sous-face de la couverture. Pour cet ouvrage soumis à des conditions climatiques exigeantes, il fallait en particulier s'assurer qu'aucune condensation d'eau ne puisse se produire dans le complexe de toiture.

CTB - À[…]