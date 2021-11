Espaces de manœuvre et escaliers

L'espace de manœuvre définit l'espace situé autour d'une porte ou d'un couloir afin que la personne handicapée manœuvre aisément. Un couloir PMR présente au minimum 90 cm de largeur (idéalement 1,10 mètre en largeur). Une porte en angle impose une largeur d'1,20 mètre (1,40 mètre pour les ERP de capacité supérieure à 100 personnes). Sa longueur doit être de 2,20 mètres minimum afin de permettre à l'utilisateur de reculer pour ouvrir la porte. Si la porte doit être poussée, 1,70 mètre suffit. Les poignées et serrures doivent s'adapter aux personnes en position assise mais aussi à celles en difficulté pour effectuer des rotations du poignet. Les poignées de type bec de cane sont préférables aux poignées à rotation. Elles doivent être à 40 cm minimum de tout obstacle et de l'angle rentrant du mur, à une hauteur comprise entre 90 cm et 1,30 mètre, et faciles à actionner (pression de haut en bas ; effort de poussée inférieur à 5 kg). La serrure doit se trouver à 30 cm au moins de tout obstacle et de l'angle rentrant du mur. Un escalier adapté varie dans ses dimensions et sa conception : le giron des marches est plus grand (28 cm minimum), la largeur entre les mains courantes (obligatoires) de 1 mètre voire plus, une main courante située à 0,80 ou 1 mètre de haut, les nez de marche sans débords excessifs, contrastés visuellement, non glissants. Face à la descente de marche, une bande d'éveil à la vigilance rugueuse (podotactile), positionnée à 0,50 mètre de la première marche, annonce l'escalier. La première et la dernière contremarche sont contrastées. La hauteur de marche inférieure ou égale à entre 16 et 17 cm, l'éclairage à 150 lux au sol en tout point de l'escalier.