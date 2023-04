Eric Peirano, Efficacity : « Développer des logiciels d'optimisation de l'empreinte énergie-carbone »

Pour lire l’intégralité de cet article, abonnez-vous aux Cahiers Techniques du Bâtiment - édition Abonné

Eric Peirano est directeur général adjoint d'Efficacity, en charge du pôle quartier bas carbone. Créé en 2014 sous l'égide du Programme d'investissements d'avenir (PIA) porté par le gouvernement français, l'Institut de recherche et développement pour la transition énergétique et écologique de la Ville Efficacity est un centre de R&D partenariale fédérant une trentaine d'acteurs publics et privés, basé sur le campus de la Cité Descartes à Marne-la-Vallée (77), cluster de la ville durable.

CTB - Quelles ont été, selon vous, les innovations techniques les plus importantes en France ces dernières années ?

Dans le domaine du bâtiment, de la construction et de l'urbanisme, le numérique a ouvert la possibilité aux donneurs d'ordres publics et privés, et à leurs bureaux d'études, de disposer d'outils d'aide à la décision très efficients. Cette digitalisation s'avère d'autant plus pertinente aujourd'hui dans un contexte qui exige une stratégie énergie-carbone cohérente avec les politiques publiques de planification énergétique et environnementale. Être capable de quantifier en phase de conception d'un projet d'aménagement permet d'identifier les leviers pour aller plus loin que les objectifs fixés par le cadre réglementaire (RE 2020, par[…]