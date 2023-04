ERI : Mélanie Aussanaire nouvelle directrice du service au patrimoine

Mélanie Aussanaire dirige désormais le département du service du patrimoine du groupe ERI. Elle encadrera ainsi les 150 personnes en charge de la rénovation des logements et l’entretien courant des bâtiments des bailleurs sociaux, institutions publiques d’État ou collectivités locales. Avec ses 800 collaborateurs, ERI s’inscrit comme un acteur de la performance énergétique du bâtiment, des infrastructures décarbonées et de la sécurisation physique et numérique. Le groupe revendique la rénovation de plus de 1 100 chantiers par an.

Diplômée d’un Master de l’ISC Paris, Mélanie Aussanaire a rejoint Acorus en 2016, entreprise spécialisée dans la réhabilitation et la maintenance des bâtiments. Elle a été successivement responsable du Pôle travaux TCE multi-bailleurs, puis cheffe d’agence en charge de la remise en état des logements et des activités d’adaptation pour les personnes à mobilité réduite à Paris et en Ile-de-France. À ERI, elle intègre également le comité de direction, dirigé par le directeur général des opérations, Jean-Noël Perrin.