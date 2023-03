ÉNERGIE - La résilience des réseaux de chaleur et de froid

Pour lire l’intégralité de cet article, testez gratuitement Les Cahiers Techniques du Bâtiment - édition Abonnés

Moins impactés par les soubresauts qui secouent le marché de l'énergie et offrant une compétitivité non égalée, les réseaux de chaleur et de froid poursuivent leur déploiement au cœur des centres urbains.

C'est un véritable retour en grâce pour les réseaux de chaleur et de froid français qui ont vu les demandes de raccordement des collectivités bondir de 30 % entre 2021 et 2022 (1). À cela s'ajoutent l'accélération des mises en route de nouveaux réseaux et la densification des installations existantes. La situation doit beaucoup à l'envolée du prix du gaz, passé en quelques mois de 20 à plus de 150 € le MWh. Mais elle rappelle aussi l'histoire du millier de réseaux actuels - qui alimentent aujourd'hui 3 à 4 millions d'équivalents logements, représentant 5 % de la chaleur produite en France - dont le développement s'est effectué par vagues successives, à chaque tension sur le marché énergétique (après la Seconde Guerre mondiale, puis après les premiers chocs pétroliers). « Pendant des années, le faible prix du gaz a empêché la massification rapide et significative de ces solutions mutualisées qui s'adressent plutôt aux besoins collectifs, de type résidentiel ou tertiaire, et qui utilisent majoritairement des énergies[…]