Six réalisations innovantes et significatives en termes de performance énergétique, de respect des contraintes environnementales et de design ont été récompensées par les Trophées 3 Diamants. Un concours initié par Mitsubishi Electric pour la première fois et ouvert aux maîtres d’ouvrage, architectes et bureaux d’études. Au total, 45 projets ont été retenus en neuf comme en[…]