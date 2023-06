Enercool : des peintures anti pic de chaleur inspirées de la NASA

Pour lire l’intégralité de cet article, abonnez-vous aux Cahiers Techniques du Bâtiment - édition Abonné

Pour lire l’intégralité de cet article, tester gratuitement Les Cahiers Techniques du Bâtiment - édition Abonné

Les pics de chaleur se multiplient. L’été 2023 promet donc encore une fois des températures insoutenables, à l’extérieur comme à l’intérieur. Enercool apporte une solution à ce problème via ses peintures.

« Pendant les étés caniculaires, les chambres de mes enfants étaient très inconfortables. Au lieu d’installer une climatisation, trop gourmande en énergie et trop polluante, je recherchais une solution à faible impact sur l’environnement, immédiatement efficace, facile à mettre en place et peu onéreuse », raconte Maxime Claval, ingénieur et président d’Enercool. Les matériaux utilisés sur les toitures réfléchissent peu et stockent la chaleur, au lieu de jouer leur rôle de barrière. Une toiture sombre peut ainsi dépasser les 80°C en été. Enercool, start-up française, est une société spécialisée dans la commercialisation de peintures réflectives pour toitures qui permettent de lutter contre la chaleur, une technique (aussi appelée cool roofing) dont l'objectif est de rafraîchir passivement les bâtiments. La gamme comporte sept références : une peinture blanche et six peintures colorées anti-chaleur. Les peintures Enercool augmentent la réflectivité de la toiture, son émissivité et limitent sa conductivité[…]