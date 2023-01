Emmanuel Dunand nommé président du directoire d’ICF Habitat La Sablière

Emmanuel Dunand devient président du directoire d’ICF Habitat La Sablière. ICF est notamment en charge du parc immobilier de la SNCF et sa branche francilienne compte 40 000 logements familiaux, des résidences et des commerces. Habitué de l’immobilier, le nouveau président devra « poursuivre le développement de l’activité et le maintien de l’effort de réhabilitation du parc existant », selon un communiqué de presse. Il avait rejoint la direction de l’immobilier de la SNCF en 2006 avant de contribuer à créer l’entité SNCF Immobilier en 2015. Ce juriste en droit privé a également été administrateur d’ICF Habitat La Sablière et de Parme entre 2015 et 2018.