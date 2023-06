Ecocem nomme un nouveau chef de projet innovation

Pour lire l’intégralité de cet article, abonnez-vous aux Cahiers Techniques du Bâtiment - édition Abonné

L'un des acteurs de solutions à faible émission de C02 pour le ciment et la construction, Ecocem, annonce l’arrivée de Jaouad Nadah au poste de chef de projet Innovation.

Jaouad Nadah sera chargé de manager la technologie ACT d’Ecocem au fur et mesure du renforcement de son développement et de consolider un certain nombre de partenariats initiés par Ecocem à l’échelle européenne et au-delà. Au cours de ses 10 ans d’expérience dans le secteur de la construction, Jaouad Nadah a travaillé chez Eqiom et Holcim, en se spécialisant dans l’innovation sur le marché du ciment à faible émission de C02.

Lancé en novembre dernier, ACT d’Ecocem est une technologie qui permet de décarboner rapidement la production de ciment jusqu’à 70 %, notamment grâce à une teneur réduite en clinker. Obtenue en associant innovations techniques et matériaux à faible émission disponibles partout dans le monde, il peut être produit à grande échelle. ACT nécessite beaucoup moins d’énergie et d’eau pour sa fabrication que des solutions traditionnelles. Il se fait avec un minimum de changements au niveau des process de fabrication de bétons existants.

Cette nomination fait suite à une série de recrutements d’experts ces deux[…]