Du béton bas carbone par biomimétisme

GCC Innove dans le béton bas carbone et mise pour cela sur Modulatio. Cette start up expérimente actuellement un béton bas carbone par réduction de matière qui s'inspire du fonctionnement du corps humain.

Le groupe GCC a choisi de miser sur la startup Modulatio pour dynamiser ses innovations dans le béton bas carbone. Le principe de Modulatio est de réduire le poids carbone des matériaux en diminuant la quantité de matière. « Nous nous basons sur le biomimétisme pour obtenir les même caractéristiques mécaniques qu’un béton classique mais avec deux fois moins de matière et donc un poids carbone divisé par deux, explique Romuald Vigier, président de Modulatio. Nous utilisons la mécanique des os du corps humain, qui sont creux et pourtant très solides. Ils ont une petite couche pleine à l’extérieur, un trou à l’intérieur et entre les deux des structures trabéculaires. Nous copions ces structures, c’est-à-dire que nous mettons des petites poutres réparties en fonction des contraintes que va subir l’élément structurel. » Le procédé est également compatible avec du béton bas carbone mais nécessite alors l’emploi de plus de matière pour obtenir les mêmes caractéristiques mécaniques.

Fibre de verre et polymère[…]