Donner une seconde vie à la terre

Pour dépolluer un site, un plan de gestion établi par le bureau d'études environnement va définir les traitements les plus appropriés au regard des projets d'aménagement et de construction envisagés.

Plus le diagnostic est précis, plus le coût de l'opération de dépollution et la gestion des risques seront optimisés. Car si les solutions de diagnostic coûtent quelques milliers d'euros, les remédiations se chiffrent, elles, en millions. Le risque se définit par trois facteurs : la source de la pollution (molécule), le transfert, la cible (le récepteur, l'usager). Les différents scénarios de dépollution établis par les bureaux d'études environnement visent à déterminer un risque acceptable. « On peut jouer tout ou partie d 'une intervention : supprimer la molécule (c'est la dépollution), supprimer le transfert par une action de confinement (encapsuler, clôturer), agir sur l'usage (inscrire une restriction usage ou servitude) », détaille Daniel Hubé, du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM). En charge de la maîtrise d'œuvre dépollution, le BE instruit la phase du plan de gestion lorsque les sources de pollution concentrées sont caractérisées (bilan massique) et délimitées (cartographie). « Le plan de gestion établit[…]