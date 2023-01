Deux produits spécifiques

Pour lire l’intégralité de cet article, testez gratuitement Les Cahiers Techniques du Bâtiment - édition Abonnés

Brique Fleur de paille

Wienerberger

Cette brique autrichienne (60 x 100 x 215 mm), de teinte jaune rosé et aux arêtes irrégulières, est moulée à la main. Mis en œuvre pour des murs dotés de saillies ou non, ce module est en adéquation avec les briques récupérées et posées.

© Artbuild

Patte anti-dévers

Étanco

Cette équerre de retenue en inox de 120 mm de long est fixée dans le MOB de façade, à l'aide de vis et dans la brique, avec des tirefonds en inox (TH6/80 mm). Elle permet d'éviter tout déversement de l'ensemble, en le[…]

Pour lire la totalité de cet article, abonnez-vous

Déjà abonné ? Mot de passe perdu