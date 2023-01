Deux produits spécifiques

Pierre d'Euville Gévaux - Rocamat

Extraite de la carrière d'Euville (55) non loin du site, cette pierre calcaire beige a été choisie car elle a servi à bâtir la cité ancienne de Saint-Dizier. Résistante à la compression, la flexion et l'abrasion, elle permet de réaliser des murs et des arcs de grande taille.

Tradifarge Plus - Lafarge

Cette chaux hydraulique, dotée d'un ajout de ciment blanc et d'un agent d'onctuosité, permet de réaliser un mortier liquide qui est injecté manuellement, à l'aide d'une poche à joints, entre les blocs de pierre, afin de former des joints durables.