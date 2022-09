Des façades pixellisées et irisées

Pour lire l’intégralité de cet article, testez gratuitement Les Cahiers Techniques du bâtiment - édition Abonnés

En écho aux entrepôts portuaires voisins, ce pôle socio-culturel est doté de pignons surmontés de toitures à deux pentes variables, portés par une charpente métallique.

Situé au cœur du quartier Danton, centre ancien de la ville du Havre (76) et non loin de la gare, le pôle Simone-Veil a été dessiné par l'agence K Architectures et livré en septembre 2021, après trois ans de travaux. Cet équipement pluridisciplinaire, érigé à l'emplacement de la maison d'arrêt démolie en 2012, participe du projet de requalification urbaine lancé par la municipalité, qui prévoit la construction, à proximité, d'une auberge de jeunesse et d'un centre social de département. D'une surface totale de 4 800 m², ce bâtiment de 48 m de large, 55 m de long et 18 m de haut, pourvu de trois niveaux, s'ouvre sur une nouvelle place. Ayant fait l'objet d'une concertation avec les habitants, le bâtiment fait office de lieu de rencontres et d'échanges en réunissant des espaces sportifs, culturels et sociaux. « Le programme appelait une architecture forte et identifiable, une pierre d'angle fédératrice, ouverte sur l'espace public », soulignent les architectes. L'édifice, qui repose sur un sous-sol logeant un parking de 117 places, est complété d'un vaste parvis[…]