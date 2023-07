Demo Day 2024 : Vinci recherche des startups pour sa plateforme Leonard

Leonard, la plate-forme de prospective et d’innovation du groupe VINCI recrute des startups et projets innovants qui rejoindront en janvier 2024 le programme d’incubation SEED, dédié à la transformation des métiers de la construction, des mobilités, des énergies et de l’immobilier, et les intrapreneurs de VINCI.

En trois ans, le programme SEED a accompagné 30 startups apportant des solutions innovantes aux secteurs de la construction (60 %), de l'immobilier (13 %) et de d'autres secteurs. Ces startups ont levé 11,4 millions d’euros et réalisé près de 5 millions d’euros de volume d’affaires en 2022. Le programme intrapreneurs a quant à lui déjà accompagné plus de 60 projets de business innovants à l’initiative de salariés de Vinci depuis la fondation de Leonard en 2017. Nooco, filiale de Vinci Energies née du parcours intrapreneurs, vient par exemple d’être racheté par Deepki.

Destiné aux startups en phase de pré-amorçage, SEED offre aux entreprises sélectionnées un apport financier de 30 000 euros, un hébergement de six mois chez Leonard, l’appui d’un mentor externe et d’un mentor VINCI, une formation certifiante à l’entrepreneuriat délivrée, un catalogue d’experts pour un accompagnement et la possibilité de participer au Demo Day et d’entrer en contact avec des entités de VINCI.

La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 15 octobre 2023. Les start-up peuvent candidater via ce lien.