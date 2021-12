Découvrez les toitures actives

Leurs utilisations offrent de nombreux avantages. Construire une toiture active revient à utiliser intelligemment les surfaces disponibles. L’espace de vie supplémentaire ainsi créé rend le bâtiment plus attrayant mais également en termes d’investissement. Cependant, pour que ces réalisations soient durables, il convient de prendre en compte diverses contraintes techniques et structurelles.

Charge plus élevée sur les toitures actives

De manière générale, l'isolation sous les toitures vertes et actives doit supporter plus de charges.

Poids représentatifs des différents matériaux et charges :

Couche de béton de 10 cm : 250 kg/m 2

Couche d'eau de 50 cm : 500 kg/m 2

Couche de sol 50 cm : 1 000 kg/m 2

Pot de 1 m³ pour un seul arbre : 2 500 kg

Voiture SUV : 3 500 kg

Camion de pompier : 30 000 kg

Une toiture doit pouvoir résister aux aléas climatiques et offrir une accessibilité totale allant de la maintenance à l'accès des véhicules. Dans le même temps, les avantages fonctionnels doivent rester les mêmes, les performances mécaniques étant essentielles.

Protection thermique réduite dans le temps

L'impact de la condensation interstitielle en hiver et le manque d'évaporation en été font que les propriétés d'isolation des toitures actives se dégradent fortement avec le temps. La condensation pouvant se produire chaque hiver, l'isolation thermique perd de son efficacité à un rythme rapide, ce qui entraîne une réduction significative de la protection thermique.

Croissance racinaire

Les plantes ont besoin d'eau pour vivre et prospérer. La recherche du précieux liquide incite les racines à se répandre partout, y compris dans la roche. L’apparition de l’humidité dans les couches de la toiture sous l'imperméabilisation de l'isolation thermique entraînera inévitablement la croissance des racines, qui causeront des dommages.

Dommages d’imperméabilisation lors de l’application de couches supplémentaires

Toute activité de construction sur un toit, y compris la mise en place de couches supplémentaires de la toiture active, augmente le risque d'endommagement. Cela vaut particulièrement pour l'étanchéité qui peut être fortement abîmée pendant le travail. La rigidité de la sous-construction a une grande influence sur les dommages potentiels : plus l'isolation thermique est compressible, plus le risque est élevé.

Incapacité de localiser et de réparer les défauts d'étanchéité

Que le support soit parfait ou non, une défaillance locale de l'étanchéité peut toujours se produire. Pour les toitures actives, cela pose un problème : comment localiser et réparer une défaillance d'étanchéité ? Même avec des équipements sophistiqués et coûteux, une fuite peut être difficile à détecter car l’eau infiltrée « traverse » le toit.

Résultat ? Une recherche compliquée et une obligation de retirer toutes les couches au-dessus de l'étanchéité. Un travail onéreux et frustrant…

Changements futurs de destination de la toiture

La terrasse restera-t-elle pour toujours en l’état ? Un jacuzzi ou une piscine sont-ils à prévoir ? La vie apporte son lot de changements, d’où l’importance de se garder de la flexibilité. Et si, en raison du réchauffement climatique, vous souhaitiez ajouter des systèmes de climatisation à votre bâtiment ? Il faudra garder cette question à l'esprit : le toit d'origine peut-il supporter la nouvelle charge prévue ?

