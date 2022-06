De nouvelles façades sorties d'usine

Pour lire l’intégralité de cet article, testez gratuitement Les Cahiers Techniques du bâtiment - édition Abonnés

Dans le cadre de la réhabilitation des 127 logements (collectifs et individuels) du quartier des Châtillons à Reims (51), le bailleur Plurial Novilia fait appel à l'industrialisation. Le procédé retenu est celui de Panobloc (Techniwood) : des façades composées d'un treillis structurel en bois de 200 mm (empilage de plis croisés à 90 %, décalés et collés entre eux) et d'un isolant en laine de roche, avec des menuiseries extérieures en PVC et un bardage en fibrociment type Equitone Natura, le tout préfabriqué en usine puis monté sur site.

« La résistance thermique de l 'ensemble est R = 4,55 m²K/W alors qu'une ITE standard présente plutôt un R = 3,70 », explique Sylvio Marzin, responsable du pôle Réhabilitation chez Plurial Novilia. L'intervention devrait réduire de 40 % les consommations d'énergie et changer l'étiquette énergétique de E/F à C. Pourquoi dès lors ne pas avoir opté pour une rénovation BBC ? « Pour obtenir les meilleures étiquettes, les solutions techniques sont plus coûteuses et complexes (changement du système de chauffage, par exemple). Nous nous efforçons de trouver le meilleur rapport qualité/prix afin de limiter les hausses de loyer », explique le maître d'ouvrage. Livraison prévue fin avril[…]