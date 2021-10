Coût, réemploi, santé, acoustique... ce que change la RE2020

Pour conclure le cycle de conférences, ne ratez pas la session d’ouverture. Il nous a semblé important de faire un pas de côté et de nous interroger sur les surcoûts que pourraient entrainer cette RE2020. Mais aussi sur la prise en compte de l’économie circulaire, de l’acoustique ou encore de la santé et du bien-être. Pour aborder l’ensemble de ces points, s’exprimeront Sylvain TEISSIER, économiste de la construction, secrétaire général de l’Untec, Marie-Dominique BOGO, directrice projets et expert Économie circulaire chez Suez, Jean-Paul LAMOUREUX, créateur de Lamoureux acoustics et Suzanne DEOUX, fondatrice de Medieco et présidente de Batiment Santé Plus.

Pour visionner la session de clôture, cliquez ici