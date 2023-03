Coquillages et mobilier

Pour lire l’intégralité de cet article, testez gratuitement Les Cahiers Techniques du Bâtiment - édition Abonnés

Plans de travail, meubles et bientôt revêtements de sol… L'écomatériau à base de coquillages mis au point par la start-up Ostrea lui a permis de rejoindre Léonard, l'incubateur du groupe Vinci.

C'est une ressource abondante et durable, traitée comme un vulgaire déchet. Chaque année en France sont jetées 150 000 à 250 000 tonnes de coquilles de mollusques marins – huîtres, moules et autres Saint-Jacques –, dont à peine 5 à 10 % sont réutilisées ou recyclées. Mal adaptées aux incinérateurs, les coques restantes finissent dans les centres d'enfouissement techniques, dont la taille ne cesse d'augmenter d'année en année. En 2020, Tanguy Blévin est sensibilisé à ce gâchis par l'entremise de son frère, ostréiculteur dans le Finistère. Il s'associe avec trois amis, Théo Joy, Maxime Roux et Camille Callennec pour fonder Ostrea et rechercher un moyen de valoriser ces coquilles. « Nous avons travaillé pendant deux ans en R&D en explorant plusieurs pistes, et nous avons fini par nous intéresser à la formulation d'un matériau », explique Camille Callennec. Lequel est présenté lors de la Paris Design Week en septembre 2022.

Fabrication sans cuisson

Dans un premier temps, les entrepreneurs collectent les coquilles auprès d'un[…]