« Considérer le patrimoine comme un vecteur de l'innovation »

Nicolas Barthes, gérant du bureau d'études Barthes.

CTB - Quelles ont été, selon vous, les innovations techniques les plus importantes en France ces dernières années ?

Depuis quelques années, la filière bois s'est diversifiée et aujourd'hui, la structure bois est de plus en plus souvent choisie pour des projets de grande ampleur. Pourtant, le tissu des entreprises reste composé de PME, voire de TPE, ce qui démontre la capacité d'adaptation de cette filière. On peut qualifier cela d'agilité. Lorsque j'ai créé mon agence, le travail quotidien se résumait souvent au calcul de charpentes traditionnelles. Certains constructeurs-clients ont considérablement grandi, manient toutes sortes de systèmes constructifs, voire développent en R&D de nouvelles solutions constructives pour répondre à la demande du marché. On retrouve la même agilité là où elle était plutôt inattendue, c'est-à-dire dans le secteur du patrimoine, que l'on peut considérer actuellement comme un vecteur de l'innovation. Il est vrai que ce développement est notamment aiguillonné par les exigences particulières d'un chantier comme celui de Notre-Dame de Paris. Certes, il s'agit de reproduire à l'identique des solutions médiévales ou marquées de l'empreinte de[…]