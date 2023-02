Comment réduire les émissions de CO2 dans le bâtiment ? Début de la concertation du gouvernement

Pour lire l’intégralité de cet article, testez gratuitement Les Cahiers Techniques du Bâtiment - édition Abonnés

Cet après-midi à Matignon débute la concertation promise par Emmanuel Macron pour accélérer la baisse des émissions de CO2 dans le bâtiment. Les ministres concernés passeront en revue toutes actions pour améliorer la feuille de route.

C'est à Matignon qu'ont rendez-vous les ministres de la transition énergétique Agnès Pannier-Runacher, de la transition écologique Christophe Béchu, du logement Olivier Klein et de l'économie Bruno Le Maire. Objectif de cette première journée de concertation : mettre à plat toutes les actions menées jusqu'à présent pour évaluer celles qui fonctionnent et celles dont l'efficacité est à revoir afin d'établir une nouvelle feuille du route. Selon le président Emmanuel Macron, il faut diviser par deux les émissions d'ici 2030 et « si on ne change pas les choses, on n'y arrivera pas » a-t-il déclaré dans une vidéo diffusée sur Twitter le 28 janvier dernier. Le bâtiment reste l'un des principaux leviers représentant 18 % des émissions de carbone en France, juste après le transport (30 %), l'agriculture (19 %) et l'industrie (19 %), devant l'énergie (10 %) et les déchets (3 %).

Le décret tertiaire fait partie des pistes d'amélioration. Il prévoit une baisse de la consommation d'énergie de 60%[…]