Comment convaincre les copropriétés de rénover

Pour lire l’intégralité de cet article, testez gratuitement Les Cahiers Techniques du Bâtiment - édition Abonnés

Feebat met en place, dès avril 2023, la formation « DynaMOE 2 copros » afin d’aider les architectes et bureaux d’études à la rénovation énergétique des copropriétés. Ce vaste chantier accuse du retard par rapport au tertiaire et aux maisons individuelles à cause de la multitude d'acteurs et de la complexité des chantiers à mener.

Loin derrière les maisons individuelles et les bâtiments tertiaires, les copropriétés restent en mal de rénovation énergétique. Avec la loi Climat & Résilience et l’interdiction prochaine de louer des passoires thermiques (dès cette année pour les logements qui consomment plus de 450 kWh/m²), le gouvernement entend rattraper ce retard. Depuis le 1er février, le plafond de l’aide MaPrimeRénov’ Copropriétés est passé de 15 000 à 25 000 € pour une rénovation globale. Malgré la volonté de certains copropriétaires d'optimiser l'efficacité énergétique de leur bâtiment, les projets sont fréquemment bloqués par une minorité opposée aux coûts engendrés. Le gouvernement veut ainsi revoir les modalités de vote à la baisse : pour engager un chantier de rénovation énergétique, le vote de la majorité des copropriétaires présents suffira, contre les deux tiers requis jusqu'à présent.

Par[…]