Comment concevoir bas carbone ?

La masterclass II aborde la question de la construction et de la conception bas carbone. La RE 2020 fixe de nouvelles exigences pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre de la construction. De nouveaux indicateurs environnementaux vont évaluer l'empreinte carbone d'une construction et de ses équipements sur l'ensemble de son cycle de vie soit 50 ans. Et ce couplé à un renforcement de la performance énergétique et du confort d'été. Quel impact va avoir cette RE 2020 sur la conception de nos bâtiments et de nos villes, sur le secteur du bâtiment ? Sur ce plateau : Edith AKIKI, ingénieure et co-gérante de la Scop Tribu, Anne CARCELEN, architecte et urbaniste et Cyril TRETOUT, architecte et urbaniste associé de l'agence ANMA. Et le tuto de Samuel POUTOUX, architecte atelier WOA.

Pour visionner la masterclass, cliquez ici