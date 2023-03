Climat : 4 entreprises lyonnaises mobilisent le BTP le 21 mars autour de Time for the Planet

Sogelink, Mon Suivi Logement, Once For All et Kanopee invitent les acteurs du BTP à Villeurbanne le 21 mars pour une journée de mobilisation dans la lutte contre le réchauffement climatique.

A l'initiative de Sogelink, Mon Suivi Logement, Once For All et Kanopee, une journée de mobilisation contre le réchauffement climatique se tiendra à Villeurbanne, à côté de Lyon, autour de Time for the Planet. L’occasion de partager les expériences des entreprises du bâtiment et inciter à s’unir pour réduire les émissions de CO₂. L'amphithéâtre CPE Lyon à La Doua (Villeurbanne) accueillera l’événement de 19h à 21h. Au programme, une présentation pour mieux comprendre les enjeux, découvrir Time for the Planet et ses projets, bénéficier des retours d’expérience d’entreprises du secteur, échanger sur les dernières innovations durables, trouver des solutions ensemble pour relever le défi climatique.

Le mouvement Time for the Planet ambitionne de lever 1 milliard d’euros pour financer et créer 100 entreprises visant à réduire les émissions de carbone. Créé à Lyon en 2019, il a réuni plus de 100 000 actionnaires (particuliers comme entreprises) et près de 17 millions d’euros. Cela aurait permis de financer l’économie de près de 9 500 tonnes de CO₂ en 2022.

« Devenir associé de Time for the Planet permet d’étendre notre action en dehors de notre activité propre »

« En tant qu’entreprise, nous nous devons de contribuer aux enjeux du développement durable. Avec plus de 1 million d’acteurs dans le secteur, nous avons les ressources nécessaires pour créer un cercle vertueux nous permettant d’atteindre les objectifs de neutralité carbone », déclare Fatima Berral, directrice générale de Sogelink. Pour sa part, Thomas Bondoux témoigne pour Mon Suivi Logement : « Nous avons décidé d’appliquer la démarche Net Zero Initiative portée par Carbone 4. Devenir associé de Time for the Planet nous permet d’étendre le champ d’action en dehors de notre activité propre, et de pouvoir valoriser les Dividendes Climat ainsi obtenus. » Quant à Once For All France, Romain Benoit, le directeur général, juge que « chaque entreprise a un impact sur la société et doit contribuer à sa durabilité. Nous avons co-construit avec nos clients du BTP des services pour les aider à impacter positivement notre environnement et avons choisi de rejoindre l’initiative Time For The Planet dès le début de l’aventure pour soutenir plus largement les initiatives en manière de baisse des émissions de CO2. »