Championnat d’hiver d’économie d’énergie

Pour lire l’intégralité de cet article, testez gratuitement Les Cahiers Techniques du Bâtiment - édition Abonnés

L’Ifpeb organise un concours pour mettre en avant les bonnes pratiques de sobriété énergétique. En lançant l'édition 2022-2023, l’institut récompense les bâtiments les plus performants de la saison précédente.

Le bâtiment de La Poste Immobilier, à Caluire (69), remporte le championnat Cube d'hiver d'économies d'énergie 2022, organisé à La Défense Arena, avec la participation de 350 entreprises et bâtiments de services publics. A l'initiative de l'Ifpeb, Cube récompense les bâtiments les plus performants de la saison 2021-2022, à travers deux classements principaux : économie d’énergie et réduction des gaz à effet de serre. Avec son bâtiment Caluire, La Poste Immobilier se pose en grande gagnante, en prenant la tête des deux classements. A 58,9 % d’énergie économisée en cumulée, elle est talonnée de près par Valmy 3 de BNP Paribas, à Paris, qui a réalisé 58,7%. Quant à la réduction des gaz à effet de serre, La Poste de Caluire en a économisé 63,3% sur l’année, devant les 62,6% d’Orange avec son bâtiment Maurice Ebene, situé à l’île Maurice.

Pour économiser autant d'énergie, « on a commencé par réaliser un audit afin d’identifier les défaillances potentielles, raconte Félix Cassagnau, chef de projet.[…]