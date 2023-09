Certivea : certifications HQE dédiées aux établissements de santé

Certivea lance deux nouvelles certifications, HQE Bâtiment Santé et HQE Bâtiment Durable Santé pour aider les établissements de santé à gérer les spécificités de leur secteur. Les référentiels, élaborés en collaboration avec des experts et des acteurs du secteur, fixent des exigences spécifiques aux établissements de soin (CHU, clinique, EHPAD, hôpital, polyclinique, Médipôle, institut de recherche, unité de dialyse…) et propose des feuilles de route permettant d’atteindre les performances visées. Elles concernent toutes les phases de la vie des bâtiments : construction, rénovation ou exploitation et sont les premières a être pensées spécifiquement pour l’exploitation des bâtiments de santé. Des contraintes spécifiques aux établissements de santé Selon certivéa, un bâtiment de santé consomme à minima 3 fois plus d’énergie qu’un bâtiment de bureaux, à surface égale. La maîtrise de la consommation est donc très spécifique. Concernant la gestion des effluents médicamenteux, les certifications permettent de limiter au maximum leurs rejets dans les eaux usées, avec des traitements spécifiques si nécessaires. La réversibilité des espaces est particulièrement adaptée aux établissement médicaux qui sont régulièrement remodelés pour s’adapter aux besoins. L’accessibilité et la circulation des personnes est bien entendu aussi une question centrale de tout lieu de soin.