Cerema : appel à projets d'adaptation au changement climatique en Ile-de-France et Normandie

L’appel à projets vise à nouer des collaborations avec des entreprises franciliennes ou normandes porteuses de solutions techniques vis-à-vis du changement climatique. En 2020, le Cerema a créé CeremaLab afin de mettre ses ressources à la disposition d’entreprises innovantes, en lien avec Clim’adapt, l’institut Carnot du Cerema. Cet appel à projets est le fruit d’une avec l’ESSEC, Normandie Incubation et La Turbine et concerne les startups, TPE ou PME indépendantes dont le siège social ou une implantation est localisée en Île-de-France ou Normandie.

Deux sites du Cerema accueilleront des laboratoires vivants. L’un à Grand Quevilly (76), grand de 20 hectares, est dédié aux solutions techniques d’adaptation au changement climatique. Il permettra notamment d’expérimenter les solutions pour la transition du bâti et l’urbanisme régénératif. L’autre site, à Trappes (78), porte sur les projets de désimperméabilisation. Les lauréats pourront ainsi réaliser un démonstrateur de leur solution.

Rénovation, circuit court, durable et transposables

Les projets visent à limiter la pression exercée sur l’environnement par l’aménagement d’espaces publics et bâtiments, jusqu’à la transformer en un impact positif. Concernant l’urbanisme régénératif, le Cerema sera particulièrement vigilant sur les questions d’énergie, gestion de l’eau, restauration de la biodiversité et sur les fonctionnalités écosystémiques, réutilisation des matériaux en place, investissement et amortissement carbone minimisés, limitation des flux importés et exportés. Les participants présenteront ainsi des solutions d’urbanisme régénératif comportant : monitoring « low tech » et « low cost » d’un site, intégrer les questions technologiques et comportementales et gestion optimisée « eau, énergie, biodiversité, air » ; techniques de désimperméabilisation et renaturation des sols, articulation avec la présence de réseaux ; techniques de recyclage et reconditionnement pour une réutilisation in situ de matériaux ; techniques de gestion et utilisation des eaux pluviales et eaux usées traitées ; solutions d'accueil optimisées, mutables, modulables et temporaires, (microhébergement déplaçables, solutions de réhabilitation et d'isolation temporaires, solutions contribuant à la polyvalence fonctionnelle…) ; amélioration de la qualité d’usage des locaux semi-enterrés (air, éclairage, énergie…)

Dépose des dossiers jusqu'au 31 mars

Les projets déposés doivent s’inscrire dans un contexte d’économie circulaire et de proximité, sobre et durable. Ils porteront sur la transition ou rénovation d'un site existant, et non d'un site vierge. Les innovations doivent être à minima au stade de prototype fonctionnel, prêtes à passer à l’échelle et transposables à d’autres territoires.

Pendant 12 mois, les entreprises lauréates bénéficieront gratuitement de 5 jours d’expertise de chercheurs du Cerema ; l’ouverture vers le réseau du Cerema ; la médiatisation du projet via les réseaux sociaux et le site Internet du Cerema. Un accès particulier aux ressources du Cerema peut être envisagé. Les candidats ont jusqu’au 31 mars pour déposer leurs dossiers. La phase de sélection des lauréats s’étendra jusqu’au 15 juin et les résultats seront annoncés le 30 septembre.