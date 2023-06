Ce qu’il faut retenir de Vivatech dans le domaine de la construction

Pour lire l’intégralité de cet article, abonnez-vous aux Cahiers Techniques du Bâtiment - édition Abonné

Plusieurs startups de la construction étaient présentes parmi les quelque 2 500 exposants du salon VivaTech afin de présenter leurs innovations. Les CTB en ont rencontré trois.

Plusieurs startups ont eu la visite du ministre de l’Economie, Bruno Le Maire, sur leur stand. C’est le cas de Hoffmann Green Ciment. « Nous produisons des ciments décarbonés 0 % clinker. Nous avons développé un procédé industriel d’activation à froid de co-produits industriels. Nous préservons ainsi les ressources (pas d’extraction de calcaire) et nous n’utilisons pas de four ni de cheminés afin de diminuer par cinq les émissions de CO2 », indique François Simon, prescripteur région Ile-de-France chez Hoffmann Green Ciment. Timothée Chamrion, prescripteur également, complète : « Nous utilisons du laitier dans deux de nos quatre technologies de ciment en tant que déchet que nous allons activer. Notre principale technologie, H-UKR, consiste en l’activation à froid du laitier. L’étude de maturométrie de notre présentation montre que nos temps de prise des bétons H-UKR sont meilleurs que les bétons à base de ciments traditionnels, même avec des accélérateurs de prise qui font monter le prix et le bilan carbone ». Concernant le temps,[…]