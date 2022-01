Calculer en phase esquisse l’ACV et le coût d’un projet

Go Decision, start up incubée par le CSTB, commercialise la V1 de GoBuild !, un outil qui permet de tester des hypothèses et de les quantifier.

La start up lyonnaise Go Decision, incubée par le CSTB, commercialise depuis cet été la V1 de GoBuild ! L’outil permet en un temps record de tester des hypothèses et de les quantifier (restitution d’un quantitatif de produits et matériaux précis, exhaustif et fiable). Il devient ainsi possible de simuler un projet dès sa genèse et de maîtriser le cahier des charges initial en fonction de nombreux critères économiques, techniques et environnementaux. Dans une logique prospective, les utilisateurs peuvent être assistés en amont pour toute décision d’engagement de fonds : investissement foncier, métrage, maquette numérique. « L’absence de métrés en phase esquisse est en effet un problème pour l’estimation des budgets euros comme carbone, or c’est à cette phase que 95% des projets se décide, indique Philippe Cocquerelle, codirigeant de la start up. La décision de l’acte de construire est de plus en plus complexe : choix des matériaux, performances… Notre solution est un outil d’aide à la décision qui permet de valider rapidement, dès la phase esquisse, la cohérence du projet avec les objectifs économiques et environnementaux (RE2020) ».

Concrètement

Concrètement, il suffit de rentrer quelques critères de base (surfaces de planchers, nombre d’étages et répartition granulométrique des logements). Puis de saisir le choix des matériaux pour la structure, la façade, les menuiseries… Une grille de prix unitaire est également intégrée qui pourra être personnalisée. Une fois le bâtiment modélisé sur GoBuild!, il est possible d’obtenir dès la phase esquisse en quelques clics une estimation des quantitatifs, les importer sur des logiciels de calculs d’ACV et mener une ACV complète réglementaire car l’application s’interface avec la plupart des logiciels agréés RE2020 (U22Win de Logiciels Perrenoud, Vizcab, Climawin, Comenv du CSTB et d’autres à venir). Le projet est modifiable à l’infini : l’application recalcule alors instantanément chaque changement de paramètre. « Cela permet de tester des hypothèses en fonction des objectifs et de les quantifier et de les mettre en compétition afin d’orienter le projet vers la bonne configuration ». La solution, éprouvée depuis un an par une trentaine de bêtatesteurs, s’adresse aux professionnels de la construction de logements collectifs (versions à venir avec du tertiaire et commerce) : bureaux d’études dont fluides, architectes, promoteurs, économistes de la construction.

Des évolutions

Des évolutions sont d’ores et déjà prévues pour 2022 afin d’améliorer la précision des quantitatifs et des indicateurs. Ainsi en début d’année, il sera possible de dessiner l’emprise au sol du projet sur un fond de plan cadastral. L’outil pourra également afficher les principaux indicateurs de la RE2020 (partenariat avec le CSTB) en passant par le carbone, la performance thermique, la consommation d’énergie et le confort d’été.

GoBuild! fonctionne en mode SaaS et dispose de deux types de licence à partir de 190 € par mois et utilisateur sans limite de projet et de calcul. « C’est un pari audacieux mais calculé, selon Philippe Cocquerelle, car avec ce prix très attractif nous souhaitons embarquer le maximum d’acteurs en créant une plateforme collaborative, favorable au décloisonnement des compétences et accompagner la construction vers sa transition écologique ».