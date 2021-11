Bois : un petit livre pour un grand changement

Christian Fanguin, menuisier et charpentier à l’origine de BOISPE d’Egleton, vient de publier COB, « un petit livre pour un grand changement ». Un recueil des savoir-faire élaborés et mis en œuvre en Amérique du nord et en Scandinavie qu’il a adapté aux pratiques françaises par ses 30 années d’expérience dans la construction à ossature bois. Un peu à contre-courant de la préfabrication et de l’industrialisation où la beauté du geste est mis en avant. Pour Christian Fanguin, le juste milieu entre construction sur site et hors site est à trouver pour le bien-être de la planète et de l’humain.