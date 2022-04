BIM : un dictionnaire de données pour l’industrie du béton

Pour lire l’intégralité de cet article, testez gratuitement Les Cahiers Techniques du bâtiment - édition Abonnés

Le Cerib (Centre d’Études et de Recherches de l’Industrie du Béton) et la FIB (Fédération de l’Industrie du Béton) viennent de publier un dictionnaire de données et un rapport portant sur la description des systèmes constructifs[…]