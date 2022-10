BIM d'Or : les nominés de la catégorie Projet entre 5000 et 30000 m2 en rénovation

La remise des BIM d'Or 2022 approche. Voici les trois projets nominés dans la catégorie Projet entre 5000 et 30000 m2 en rénovation.

Musée de la Marine, Paris (75)

La mise aux normes et le réaménagement du musée de la Marine ont été réalisés avec les contraintes d'un bâtiment classé Monument historique. De plus, le projet étant en réhabilitation, l'intégration des phases était un enjeu primordial : lorsque les études d'exécution ont démarré, il y avait encore des zones en démolition et d'autres zones en curage. Après chaque phase de démolition, cela impliquait une mise à jour des maquettes. Les études de synthèse ont dû intégrer ces variations, et la plateforme BIM a permis de les communiquer à l'ensemble des intervenants. La maquette numérique a aussi fourni des informations très précises aux entreprises sur les éléments à géométrie complexe comme la verrière. Le travail en BIM a également assuré un contrôle sur la réalisation des entreprises au client : des outils de réalité augmentée ont permis de superposer la maquette numérique à la réalité des travaux réalisés sur site et, le cas échéant, de suivre l'avancement et les corrections amenées.

Équipe : MOA Oppic. MOE h2o Architectes.

Maison Pollet, Roubaix (59)



La réhabilitation du site Blanchemaille, à Roubaix, inclut la démolition de certains éléments, la rénovation du bâti existant et la construction de parties neuves. Le BIM a permis de phaser ces trois niveaux d'intervention en y intégrant les enjeux liés au réemploi : la maquette autorise le croisement des données issues du diagnostic ressources. Le processus identifie les éléments réemployables sur le projet de réhabilitation (in situ) ou d'autres sites (ex situ), avec leurs caractéristiques et emplacements, afin de préparer la phase de dépose et curage du bâtiment. Ce travail de diagnostic va aussi aider à préciser les volumes à prévoir en termes de logistique ou les ressources externes à mobiliser. Toujours sur le volet environnemental, le BIM permet de mesurer l'empreinte carbone via les données intégrées aux maquettes. Il a enfin été utilisé pour l'étude thermique du bâtiment et pour l'étude d'ensoleillement qui a débouché sur l'optimisation de la conception de la verrière, afin d'éviter toute surchauffe.

Équipe : MOA Métropole Européenne de Lille (MEL), SEM Ville Renouvelée (MOA déléguée). MOE SAA Architectes. BET Sightline, Format Paysage, TPFI, Tribu Énergie, Lab Ingénierie, Korell.

Logiciels : Revit, Navisworks, Pleiades.

Logements, Noisy-Le-Grand (93)



Pour la réhabilitation de 146 logements à Noisy-le-Grand, la maquette numérique a été utilisée en conception, d'une part pour réaliser les études énergétiques, d'autre part pour comptabiliser les certificats d'économie d'énergie (CEE) auxquels le projet était éligible. La plateforme collaborative BIM a été pensée pour assurer la meilleure interopérabilité possible entre les outils métiers : les règles de modélisation ont été optimisées de sorte que, dès la phase AVP, la maquette soit exploitable par un thermicien directement dans son logiciel de simulation. Cette méthodologie a montré un gain sur la fiabilité du modèle d'étude énergétique et un gain de temps. L'intégration des CEE a aussi permis de fiabiliser le processus d'obtention des certificats et donc de sécuriser une source importante de financement. Le maître d'ouvrage a déjà décidé de reproduire cette méthodologie, pour accompagner la rénovation énergétique d'autres immeubles de son parc.

Équipe : MOA Immobilière 3F. MOE Archétude (mandataire). BET Inddigo, IPC.

Logiciels : Revit, Pleiades, Solibri.