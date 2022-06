BIM d’Or : derniers jours pour candidater

Qui succèdera à ADP, lauréat du dernier BIM d’Or, en 2022 ? Les candidatures pour la neuvième édition du prix se clôturent bientôt. Vous avez jusqu'au 17 juin pour les déposer.

Les BIM d’OR comptent dix catégories* et mettent met en lumière des projets de toutes tailles, tous budgets et tous types, en valorisant les démarches collaboratives les plus innovantes. Distingués les années passées, des projets devenus des références comme l’aéroport CDG, le groupe scolaire Germaine-Tillion, l’ENS Paris-Saclay, Hypérion, etc.

La cérémonie de remise des trophées, qui rassemblera près de 300 personnes, se déroulera le 20 septembre 2022.

Pour s'inscrire, cliquez ici.

* Projet inférieur à 5 000 m² en neuf ou en rénovation/ Projet entre 5 000 m² et 30 000 m² en neuf / Projet entre 5 000 m² et 30 000 m² en rénovation / Projet supérieur à 30 000 m² en neuf / Projet supérieur à 30 000 m² en rénovation / Projet d’infrastructure / Projet en exploitation et/ou maintenance / Projet de CIM, LIM et RIM (city, landscape, ressource information modeling) / Démarche Pionnière/Originale / BIM d’Or de l’année