« Bien prescrire les bétons » revient pour une saison 2

La délégation Grand Ouest de l’AFGC, le SNBPE et CimBéton annoncent leur saison 2 de « Bien prescrire les bétons », centrée notamment autour de la norme NF EN 206+A2/CN et les changements qu’elle impose dans ses recommandations. Rendez-vous à Nantes, le 7 juin 2023.

L’évènement « Bien prescrire les bétons » est renouvelé pour une saison 2 le 7 juin prochain à Nantes. Cette rencontre proposera une actualisation des recommandations et s’alignera sur les modifications entraînées par la publication de la norme NF EN 206+A2/CN et ses documents complémentaire.

Les recommandations donnent des indications sur les bonnes pratiques nécessaires à la conception de bétons plus performants et plus durables. Ces recommandations s’appliquent aux ouvrages ou parties d’ouvrages en béton armé, béton précontraint ou béton projeté réalisés en Béton Prêt à l’Emploi, sur chantier, ou à partir de produits préfabriqués en béton : ponts, passerelles, tranchées couvertes, ouvrages souterrains, ouvrages en site maritime, ouvrages en site fluvial…

Les professionnels du secteur pourront à cette occasion mieux appréhender les exigences en matière de développement durable, les évolutions des[…]