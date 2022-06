Béton drainant à partir de coquillages

Pour lire l’intégralité de cet article, testez gratuitement Les Cahiers Techniques du bâtiment - édition Abonnés

Un béton drainant capable de limiter les conséquences des inondations violentes en milieu urbain, à base co-produits coquilliers, coulé en place et à faible impact environnemental, tel est le produit développé depuis deux ans par l’ESITC Caen, la Communauté d'Agglomérations des 2 Baies en Montreuillois (CA2BM) et EQIOM-CRH Company dans le cadre du projet européen CIRCLE (Concrete solutiIon draIning for the CLimate Environment). La substitution des co-produits coquilliers aux granulats naturels utilisés habituellement apporte une réponse à l’exploitation des ressources non renouvelables. Le site pilote, une piste cyclable intitulée Eurovéloroute V4, supervisé par la CA2BM et conduit par EQIOM, sert de test en grandeur réelle des formulations conçues en laboratoire. D’autres sites pilotes permettent d’éprouver le produit : en parvis à Ostreapolis (56), en Bretagne-Sud, et en parking et blocs modulables à l’université Centrale du Lancashire, en Angleterre du[…]